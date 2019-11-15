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首頁　>　社會

雲林裝針孔黑衣男投案 至少7人受害

2019-11-15 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕租屋族要小心！雲林縣雲林科技大學附近的龍潭商圈，日前發生黑衣男闖空門裝針孔攝影機事件，經警方多日追查，涉案的段姓男子已在家人陪同下投案，受害者至少七人，但男子表示，偷拍影片純粹自己欣賞，並未外流，警方已將段男函送雲林地檢署偵辦。

日前犯案 被租屋女學生發現

日前在雲科大附近商圈發生黑衣男闖入住宅偷裝針孔攝影機被租屋女學生發現，並用手機拍下畫面，男子轉頭回看一眼，淡定裝回插座面板後，就從窗戶逃離；警方很快就掌握特定對象，但男子拒絕偵訊，最後請檢察官指揮辦案，但男子已離開租屋住所並離開雲林，日前才在父親的陪同下到案。

警方指出，初步勘查，扣除裝針孔未遂案件外，還有六名被害者，多是年輕的上班族或女學生；警方在嫌犯電腦內發現有可疑偷拍影片，唯段姓嫌犯強調，影片沒有外流。

警方也發現，段嫌安裝針孔地點都在他住處附近，且多透過一樓的遮雨棚爬上二樓住戶，趁著門窗未關侵入住宅，所以呼籲民眾，外出時一定要將門窗上鎖，全案已依防害秘密罪嫌及侵入住宅罪嫌送辦。

通訊業者表示，嫌犯使用的針孔其實相當普遍，通常裝在一般的插座內，靠插座內的電線提供電力，用Wi-Fi傳訊息，可以即時觀賞畫面。

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