國小師十指緊扣女童 判性騷 終生不得任教

示意圖。（資料照）

2019-11-13 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕為人師表，逾越法律的界線就不行！

頭枕大腿、手還搔癢 小女生不敢拒絕老師

雲林縣一所小學五年級楊姓碩士男老師，遭控戶外教學時躺在女學生小如（化名）大腿上20分鐘、搭遊覽車坐小如旁，用手搔癢小如右大腿外側、並十指交扣牽女方手；另一次在雲林風景區躺在小如大腿旁書包，用臉碰觸她的大腿側邊約10分鐘。因小如母親察覺女兒與楊師在line對話有異，憤而報警，揪出楊師性騷擾犯行。

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小如的母親控訴，2017年4月間，楊師與學生戶外教學投宿飯店時，楊師在小如等7名學生的房間內，先要小如幫他按摩，突然把頭躺在小如的大腿上，小如嚇得全身僵硬、不知所措，想到對方是老師，不敢拒絕，約20分鐘後，楊師才起身。

隔天下午，楊師在遊覽車坐到小如旁邊，趁小如不及抗拒之際，突然以左手搔癢她的右大腿外側，小如不敢直接反抗、用手蓋住大腿，楊師竟以十指交扣方式握住小如右手。

4月底晚間，楊師偕小如與另名學生到雲林一處風景區看螢火蟲，楊師先把頭躺在小如放在大腿旁的書包上，再用臉部碰觸女生大腿側邊持續約10分鐘。

楊師坦承有這3件事、但否認對女學生性騷擾，他說在飯店房間裡有小如等7名學生，怎會大庭廣眾性騷擾小如？他與小如不是男女朋友、也無曖昧關係，因與學生互動頻繁、熟悉，師生對話沒有距離，互動上易造成誤會。

拗互動造成誤會 碩士師判刑9月

對於楊師行為，小如覺得很奇怪、全身僵硬，被導師牽手時也很緊張，因為是老師，不敢推開他。

對楊師公然在多名學生面前躺在女學生大腿上，台南高分院法官批判楊男未恪遵為人師表模範，行徑輕浮、逾越法律界線。該小學性別平等教育委員會調查後認定楊師行為違反相關法令，且情節重大，建議解聘、終生不得任教。

高分院合議庭調查認定楊師犯下3次性騷擾罪（已被校方解聘），合併判楊師9個月徒刑確定，得易科罰金，不得上訴。

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