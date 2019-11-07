3男串通冒Uber司機 載馬來西亞女上山洗劫

3嫌洗劫馬來西亞女，遭移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者鄭景議／台北報導〕一名30歲馬來西亞女子日前來台觀光，因身懷鉅款露餡，被李姓網友設局邀去陽明山，李男串通黃男假冒Uber司機，把女子載到山上後，將其身上台幣30萬、手機、護照洗劫一空；警方逮捕李男及共犯黃男、林男等3嫌。

被害女子向警方表示，她10月7日來台，本來帶了現金50萬，打算在台灣採購禮品、精品，在網路上認識李男後，李男提議在她離台前見面，帶她去吃早餐並逛陽明山看風景，再送她去機場搭機，沒想到李男不懷好意。

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警方調查，23歲李姓網友邀約被害人於本月3日早上同遊陽明山，李男的20歲黃姓友人假扮Uber司機載2人上山，到半山腰處，李男藉故有事先下車，黃男則把女子載到馬槽橋下附近，黃男隨後夥同埋伏在附近的20歲林男搶劫，被害人的包包與行李箱被搶走，嚇得一路拔腿狂奔到附近派出所報案。

案發後，警方調閱監視器尋人，數小時內就逮捕李等3男；據悉，無業的3人因欠賭債缺錢花用，李男在與被害人聊天時得知她身懷鉅款，策畫此案。警方將3人依強盜罪嫌移送士林地檢署複訊，檢察官諭令李、黃10萬交保，林6萬元交保候傳。

馬來西亞女子女子的行李箱、斜背包及包內現金等遭到洗劫。（記者鄭景議翻攝）

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