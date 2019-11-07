為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

3男串通冒Uber司機 載馬來西亞女上山洗劫

3嫌洗劫馬來西亞女，遭移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

3嫌洗劫馬來西亞女，遭移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者鄭景議／台北報導〕一名30歲馬來西亞女子日前來台觀光，因身懷鉅款露餡，被李姓網友設局邀去陽明山，李男串通黃男假冒Uber司機，把女子載到山上後，將其身上台幣30萬、手機、護照洗劫一空；警方逮捕李男及共犯黃男、林男等3嫌。

被害女子向警方表示，她10月7日來台，本來帶了現金50萬，打算在台灣採購禮品、精品，在網路上認識李男後，李男提議在她離台前見面，帶她去吃早餐並逛陽明山看風景，再送她去機場搭機，沒想到李男不懷好意。

警方調查，23歲李姓網友邀約被害人於本月3日早上同遊陽明山，李男的20歲黃姓友人假扮Uber司機載2人上山，到半山腰處，李男藉故有事先下車，黃男則把女子載到馬槽橋下附近，黃男隨後夥同埋伏在附近的20歲林男搶劫，被害人的包包與行李箱被搶走，嚇得一路拔腿狂奔到附近派出所報案。

案發後，警方調閱監視器尋人，數小時內就逮捕李等3男；據悉，無業的3人因欠賭債缺錢花用，李男在與被害人聊天時得知她身懷鉅款，策畫此案。警方將3人依強盜罪嫌移送士林地檢署複訊，檢察官諭令李、黃10萬交保，林6萬元交保候傳。

馬來西亞女子女子的行李箱、斜背包及包內現金等遭到洗劫。（記者鄭景議翻攝）

馬來西亞女子女子的行李箱、斜背包及包內現金等遭到洗劫。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播