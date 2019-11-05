虐囚疑雲／驗屍報告打臉雄監 囚犯內臟撞破 大出血亡

檢方偵辦收容人疑遭凌虐致死案，案情有重大進展。 （記者鮑建信攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者鮑建信、黃良傑／高雄報導〕高雄監獄陳姓收容人疑遭凌虐死亡案，案情有重大發展，獄方原本以「異物梗塞」將陳送醫，但高雄檢方根據扣案監視畫面和初步驗屍報告，發現死者內臟破裂大量出血，且李姓和劉姓戒護管理員及雜役等6人（在押），案發前後曾出現在鎮靜室現場，並與陳接觸，不排除李姓管理員等涉嫌教唆雜役毆打陳男致死。

據了解，陳姓收容人因家暴和毒品案入獄，服刑約2年，在監期間情緒不穩，常和其他收容人起衝突，並有不服管教情事。10月17日因違規被關進鎮靜室後，出現身體不適，送醫不治。

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獄方稱異物梗塞送醫

高雄監獄當時是以「異物梗塞」將陳送醫，陳傷重死亡後，報請高雄地檢署指派檢察官相驗，並通知家屬善後。

據了解，檢方會同法醫初步相驗後，案情有重大突破，陳的屍體雖無明顯外傷，但內臟等部分器官，疑遭外力衝擊而破裂，導致大量出血造成死亡，不排除遭人凌虐致死的可能性。

檢方隨後指派多名檢事官搜索高雄監獄，查扣舍房、鎮靜室周遭的監視器光碟，經勘驗內容，赫然發現李姓、劉姓戒護管理員及涉案4名雜役，在案發前後曾出現在鎮靜室附近，並與死者接觸，雖然沒有錄到他們打人畫面，卻可明顯看到死者先後出現在監視器畫面，其行走姿態有明顯落差，懷疑身體出現極大變化。

據了解，檢方開庭釐清案情，被告李等6人承認先後在現場，但均矢口否認毆打陳，經隔離訊問後，供詞又相互矛盾，有串供、滅證之虞及涉案情節重大，因而被聲押，法官據檢方提出監視畫面、相驗照片、筆錄等證物，裁定羈押禁見，並不得閱報、收看電視。

據悉，檢方將依據完整的解剖鑑定報告及李姓等人證詞，始能認定是傷害致死或殺人罪，同時也不排除李姓管理員等涉嫌教唆雜役毆打陳致死。

家屬希望知道真相

據了解，陳姓受刑人曾向70多歲老母咆哮，涉嫌恐嚇老母若不給錢就要對其不利，也曾恐嚇胞姊，還揚言帶兒子跳海，違反保護令，陳男送醫時曾嘔吐，一開始初判異物梗塞所致，以病故理由通知家屬處理，當時並無太多意見，得知疑有外力造成，家屬仍希望知道真相。

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