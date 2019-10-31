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首頁　>　社會

檢方：涉及強盜殺人罪 最輕無期

警消在摩鐵發現死者戴女。（記者蔡彰盛翻攝）

警消在摩鐵發現死者戴女。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕根據新竹檢方調查，殺害前女友還冷血伴屍吃泡麵的男子陳冠霖雖於警訊、偵訊之初坦承涉犯強盜殺人罪，事後卻辯稱一開始有輕生的念頭，且一度改稱和戴女是相約要輕生。最後在偵訊中，才坦承是在戴女不知情的狀況下摻入FM2，並於藥效發作前，因金錢與戴女起爭執而勒死她。

檢方認為，陳冠霖既已知造成死者不能抗拒即將死亡的情形，不顧念與死者舊情將其送醫，反而趁死者陷於不能抗拒的情況下，盜取其錢包內現金購毒吸食。

之後又假冒死者身分，傳簡訊營造死者仍存活情狀，使其得以任意支配花用死者財物，為此檢方要求院方能一一依法量刑。

檢方強調，陳冠霖所犯強盜殺人罪部分，是最輕本刑無期徒刑之罪，而重罪常伴有逃亡、滅證高度可能，何況陳冠霖事後有滅證逃避刑責的作案方式，顯示陳冠霖有逃亡之虞，且陳男所犯竊盜罪部分是短時間多次犯案，亦認其有反覆實施之虞，因此陳冠霖原羈押原因仍存在，建請新竹地院於本案起訴後，繼續羈押陳冠霖。

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