91歲老母臥血泊 60歲兒涉剪刀弒母

2019-10-24

渾身血一問三不知 收押

〔記者歐素美、張瑞楨／台中報導〕台中市高齡91歲的郭姓老婦人與罹患精神障礙的60歲白姓大兒子同住，不料2兒子昨上午回家，敲門許久哥哥才開門，進屋發現媽媽頭部重傷，倒在樓梯口，送醫不治。警方到場發現白男的衣服及手部沾血，對於母親死亡卻說什麼都不知道；警方在屋裡起出疑似凶器的剪刀，不排除白男弒母，台中地檢署昨晚聲押白男獲准。

鄰居說，郭婦的大兒子當兵時，疑遭長官及同僚欺負突然發病，平日沉默不太愛講話及怕生，但不會傷人。

弟探視母親 驚見血案

2兒子昨天上午9點左右返家探視母親，叫門一直沒人開門。2兒子擔心發生事情，持續不斷敲門，鄰居聽到趕來，幫忙向屋內高喊勸說：「不趕快開門，媽媽可能會死掉」，大兒子才來開門。沒想到，2兒子一進屋就發現媽媽倒在1樓樓梯口，頭部重傷流血，趕緊打119。2兒子一度質疑哥哥，2人怒目相對，差點打起來。

救護車將郭婦送往台中慈濟醫院，院方表示，老婦人到院時已無呼吸心跳，急救仍不治，除了頭部有傷，四肢也有擦傷。警方逮捕大兒子，白男面對訊問幾乎無法作答，但警方勘查現場、初步過濾事證，懷疑郭婦受傷是大兒子行凶所致；檢方隨即召開簡易偵查庭釐清案情。

據了解，郭婦育有3子，大兒子患有精神障礙，情緒不穩，疑有家暴母親情況，警方曾到家裡調查處理，但大兒子表達能力有限；2兒子疑與哥哥不睦，未與母親、哥哥同住；小兒子離家已久。

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