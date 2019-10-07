騙老農投資靈骨塔 詐970萬棺材本

2019-10-07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣67歲李姓老翁把970萬元老本交給詐騙集團買賣靈骨塔，誤信可以「高額獲利」，還打算抵押房屋加碼800萬元，所幸農會行員機警通報，警方逮獲黃姓等3名車手，依加重詐欺罪嫌送辦；警方發現，全案有10餘人受害，估計詐騙金額超過1億元。

警方調查，以務農為生的李翁，2014年曾以49萬元買入7張未上市公司股票，公司因遲未上市，改用每張股票換2個靈骨塔塔位折抵，共換來14個塔位。

今年8月詐騙集團找上門，稱有公司打算收購這14個塔位，但須買齊骨灰罈、神主牌等「周邊商品」，湊成整組，對方才願意高價收購。

再以利誘加碼投資

詐騙集團人員宣稱，骨灰罈每個市價28萬，轉賣可得68萬，神主牌位30萬，可用60萬轉售，老翁見獲利高達本金2倍，不疑有他，8月份將970萬元棺材本交給詐騙集團。

不料，詐騙集團食髓知味，10月初又稱，有人要收購40組靈骨塔塔位，包含骨灰罈、神主牌在內，要老翁用1200萬元買入靈骨塔「套組」，為取信李翁，還拿出400萬元，稱「這是上一次的獲利」，只要再付800萬元即可。

老翁險將房屋抵押

李翁信以為真，拿房屋權狀到農會抵押貸款，所幸農會行員機警通報，警方獲報前天派員到老翁家埋伏，順利逮到黃姓、涂姓、龔姓車手，查扣集團400萬元、多本買賣契約書，根據買賣契約書內容，被害人遍及北台灣，李翁先前交付的970萬元，已落入詐騙集團口袋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法