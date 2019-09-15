董座任內侵占1500萬 LED先驅被訴

2019-09-15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕安揚材料科技公司董事長詹世雄被控於2014年間，以買賣磊晶片、晶粒名義辦理融資，取得1489萬8000元後，隨即將款項全數匯入由他實際掌控經營的鴻測科技公司帳戶，將款項侵占，新竹地檢署依業務侵占罪起訴，並建請宣告沒收該1000多萬不法所得。

檢警追查，55歲詹世雄擔任安揚材料科技公司董事長期間，2014年7月31日以安揚公司買賣WAFER（磊晶片）、LED CHIP（晶粒）名義辦理融資，將取得的1400多萬元匯入安揚公司帳戶，隨即於同日指示不知情員工透過網路轉帳7筆各200萬元，以及1筆89萬8000元方式，將融資款全數匯入由他掌控的鴻測科技公司帳戶內。

詹男否認侵占款項，辯稱安揚公司帳戶資金均由他人調度，鴻測公司則是由林男經營，安揚與鴻測有業務往來，安揚有支付貨款給鴻測的義務；檢方不採信。

詹世雄曾涉假交易遭究辦

先前新北檢調查出，詹世雄身兼安揚材料等8家公司實際負責人，自2012年起結合宇加科技等20多家公司進行假交易，假交易金額達24億元，營造公司業績上揚假象拉抬公司股價，致散戶誤信投資，各家公司並持訂單向銀行詐貸約6.2億元。新北地院認定是虛偽不實交易，去年判詹世雄等人賠償9億餘元給投資受害人。

詹世雄曾是風光一時的LED先驅，後因炒股、侵占等案官司纏身，令科技界感嘆。

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