偽造5千份死亡證明 醫師、助手判刑 沒收千萬

2019-09-04

〔記者李立法／屏東報導〕具行政相驗資格的診所負責人李永洲草率看待民眾身後事，將醫師及診所用章交給沒有醫師與相驗資格的助手翟中華及翟的妻兒代行，檢方查出高屏地區超過5000名往生者死亡證明以此不法方式開出，數量驚人，李永洲等4人皆被屏東地院依偽造文書罪判刑，還要追繳1000多萬元的犯罪所得。

李永洲為高雄市富生診所負責醫師，常受地方衛生公部門委託執行高屏地區行政相驗工作，檢方調查，李男為便宜行事，長期將醫師及診所用章交給沒有醫師執照的助手翟中華代為相驗，翟男妻兒則充當助手，每次收取約2000元費用。

無醫師執照助手代相驗

103年5月至105年7月期間內，李永洲等人以此違法方式開出5000多份的死亡證明，收取千萬元費用，李永洲分得108萬元，大部份的報酬則進了翟中華的口袋，合計有796萬7740元，翟妻分得44萬元，翟之子分得60萬2000元；李永洲等4人坦承犯行，檢察官依偽造文書罪起訴。

屏東地院採一罪一罰，李永洲與翟中華犯偽造文書罪各5058罪，分處3個月不等有期徒刑，併處李永洲有期徒刑2年，可易科罰金，緩刑5年，須支付10萬元公益金；翟中華父子各併處3年2個月及2年徒刑，得易科罰金，未獲緩刑；翟妻併處1年徒刑，緩刑3年。4人不法所得應全數追繳。

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