2個「賴家兒」都沒女友 7旬老爸心急悄徵婚

2019-09-01

瞞著兒子在臉書貼文

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣72歲賴姓男子的兒子已達適婚年齡，卻沒有女朋友，讓盼望抱金孫的賴翁暗自焦急，於是瞞著兒子在臉書貼文，請網友幫忙介紹女朋友，有網友留言「天下父母心 」、也有網友提醒「網路詐騙多？還是要多加謹慎小心評估」；記者昨找到老翁，老翁加碼說，他已為2子各準備一棟房子、3間出租套房，未來媳婦的生活無虞。

希望對象公教人員、客家

賴翁昨近午在臉書公開社團「苗栗新聞大小事」貼文：「我想拜託大家，幫我兒子介紹女朋友，以結婚為前提，76年次，在苗栗台電當工程師，希望對象，公教人員，客家人…。」引發網友討論。

老大33歲 老二32歲

賴姓老翁受訪表示，他有3個兒子，么子女人緣佳，他不擔心。但分別為33、32歲的老大及老二，求學時都讀電機系，女生同學少，研究所畢業後，準備公職考試，出社會後，又因工作忙碌、無暇從事社交活動，所以至今沒有女朋友。

5萬元老翁說，之前多次請親友幫忙介紹，包括郵局職員、國小教師、大學助理研究員及縣府職員，但都沒有結果，才在臉書貼文，想請大家幫忙。

老翁表示，希望未來的媳婦是公教人員，客家人最好，閩南人也不排斥，他已為2子各準備一棟房子、3間出租套房，未來媳婦生活無虞，事成後會包5萬元紅包答謝媒合者。

不過老翁坦言，上網貼文替兒子徵婚一事，他並沒有告訴兒子；不過他強調，兒子既然願意相親，代表也有意交女朋友，重點還是要兒子喜歡，他僅是協助找對象。

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