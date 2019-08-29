殺人罪起訴／刺死鐵警兇嫌 檢︰行兇意識清楚

2019-08-29

〔記者丁偉杰、王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕25歲鐵路警察李承翰7月3日在自強號列車處理補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子刺死殉職，嘉義地檢署昨依殺人等罪起訴鄭男。檢方認定鄭男罹患思覺失調症曾就醫，但行兇過程意識清楚，對於所為無認知障礙，強調絕不容許任何人以暴力攻擊、挑戰公權力，對此類案件必當立即查辦，嚴懲不法。

檢方未對被告具體求刑，嘉檢發言人蔡英俊說，開庭時由公訴檢察官對鄭嫌具體求處重刑。

李員的母親說，鄭犯後曾說他是「有計畫性」，如因精神疾病躲過死刑，未來出獄也會讓更多人受害。李的胞姊說，鄭持刀傷害無辜的人，至今未道歉，家屬無法左右法官怎麼判，但古人說「殺人要償命」。鐵路警察局高雄分局長陳順和盼法院對鄭嫌處以極刑，以告慰殉職的李員。

檢方查出，鄭嫌2011年元月起就診思覺失調，最後一次就診時間是2017年2月。鄭是水電小包商，有債務問題，認為遭雇主及友人不公平對待，懷疑有人要謀害他，7月3日購買2把刀藏於褲子口袋及用綁腿護具綁在小腿，用來防身，並打算北上找媒體請願。

當天傍晚6時買了台南至新營莒光號車票，搭車到高雄左營站後未出站，當晚7時30分改搭自強號列車北上，因沒有買該列車車票，且不理會列車長補票要求，被要求在嘉義站下車；車抵達嘉義站時，李員上車處理補票糾紛，結果遭鄭刺殺。鄭辯稱，不是針對警員，警員堅守崗位，他也覺得警員是對的。

嘉義律師公會理事長陳澤嘉表示，鄭男未來獲判刑度的關鍵，在於行兇時有無識別能力，若無，承審法官可能審酌減輕刑責，如有識別能力，法官會依識別能力程度判刑。

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