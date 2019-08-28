宜蘭公娼走入歷史 全國有牌妓女戶剩2間

2019-08-28

〔記者林敬倫、劉禹慶、魏瑾筠／綜合報導〕被視為「男人的天堂」的宜蘭縣羅東鎮康樂巷，原本擁有全台最多的合法妓女戶，不過隨著繁華落盡， 最後一家公娼館「松月屋」因負責人去世關門，執照遭撤銷，宜蘭縣政府昨廢除「宜蘭縣性交易服務者及管理自治條例」，宜縣公娼也正式走入歷史。

羅東鎮公娼館集中在市中心的康樂巷，1970年代為營運黃金期，尋芳客絡繹不絕，全年無休，被視為「男人的天堂」。松月屋1968年由警察局發放執照，全盛時期，宜蘭市、羅東鎮各約有3到4家公娼館。

隨著時代轉變，及婦女團體要求廢除公娼的聲浪下，1997年台北市政府開第一槍，各縣市政府陸續廢除公娼；宜蘭縣2003年修正「宜蘭縣性交易服務者及管理自治條例」，要求縣內不得再新增公娼與公娼館，警察局停止營業執照發放，已領有執照的業者就讓它「自然消失」。

原本宜縣登記的公娼館還有5家，公娼24人；隨著時代變遷，公娼平均年紀都逾50歲，敵不過相對年輕的私娼，因而陸續關門。

去年10月，康樂巷最後一間公娼館「松月屋」，因張柳姓負責人去世關門，宜蘭縣公娼也畫下句點。

桃園、澎湖各1家 許可證不能繼承

據統計，目前全國僅桃園、澎湖各有1家公娼館，澎湖唯一的公娼館「沁樂園」，現有3名「小姐」，年齡總和超過200歲，負責人也已90歲高齡。

桃園市僅存一處公娼館，位於桃園區民權路，有9名性工作者，最年輕為29歲，負責人年紀已8旬，基於許可證不能繼承，這個合法性產業未來都將走入歷史。

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