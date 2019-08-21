為1扇門互毆 房東、房客 2家6人吃官司

2019-08-21

〔記者楊政郡／台中報導〕為了一扇門，房東和房客兩家人互毆吃官司！

房客曾封鎖通道

台中市陳姓屋主將透天厝的一樓店面租給詹某夫妻開麵店，住樓上的陳某出入都從最後面的樓梯，因此陳家出入來往都要穿越生意場所，造成詹某工作不便，但反映無效，詹某曾以強力膠封掉要從店面通往樓梯的通道門（已由消防隊排除），去年7月屋主母親、弟弟妹妹、子女5人要來看生病的陳某，也來了解通道門是否暢通，但雙方積怨已久，兩家人打起來，滅火器、熱水、椅子齊飛，雙雙掛彩，互控傷害，台中地檢署依傷害罪起訴詹某夫妻2人及陳某一家4人。

起訴書指出，陳姓屋主一人居住在西屯區大鵬路上的透天厝，前幾年把一樓店面出租給詹某夫妻開麵店，但樓上出入僅有屋後樓梯，樓梯與店面以一道門隔開，每次陳某、家人進出上下樓，都得通過後門，對詹某來說廚房是做生意重地，卻被迫讓外人進進出出，雙方溝通無效後，詹某認為他用不到後門，一度將後門以強力膠封死，但隨即被陳某家人提告強制罪，不過詹獲不起訴。

去年7月間，屋主母親、弟弟妹妹與兒女來探望生病的陳某，同時要來了解後門出入情形。詹某妻子黎氏見到陳家人，指著後門表示沒再封起，因陳某的妹妹帶著塑膠水管要衝進來，被黎氏的母親阻擋，雙方衝突升高，詹也拿起滅火器噴灑反擊，黎氏則舀熱水潑灑，另有人拿起椅子攻擊，兩家的長輩、陳姓屋主母親及黎氏的母親在一旁勸阻，但兩家仍有6人打成一團，都吸入大量乾粉、灼傷，全身多處挫傷，最後互告傷害，均被起訴。

據悉，該透天厝進出樓上要從一樓的店面走到最後面，通過一扇後門才有樓梯通往樓上；至於雙方只因一扇門為何不好好坐下談？當時租屋合約怎麼訂的？因去年發生互毆之後，賣牛肉麵的詹某搬走了，現在都是大門深鎖，無法得知雙方意見。

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