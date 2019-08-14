吊籠連接桿扯斷 兒目睹父與工人摔死

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣王姓廣告公司老闆與李姓員工，昨搭吊籠進行招牌吊掛作業時，吊籠疑似勾到屋頂裝飾欄杆，王男見狀，透過無線電向吊車業者喊停，但吊臂仍繼續上升，疑因此造成吊籠與吊臂間的連接桿斷裂，兩人隨著吊籠從6樓高處摔落地面，均傷重不治。
案發當時，擔任助手的王男兒子目擊父親重摔地面過程，完全不敢置信，他說：「一切都發生得太快，完全來不及反應！」
在礁溪鄉經營「大江山」廣告公司的52歲王姓業者，從事招牌工作20多年，在地方小有名氣。
勾到屋頂欄杆 喊停沒人聽見
礁溪鄉中山路二段的某間產後護理之家要懸掛招牌，王男聘請勝興工程行的吊車協助。昨11時許，王與28歲李姓員工乘坐吊籠上升至頂樓懸掛招牌時，疑似連接吊籠、吊臂的連接桿斷裂，兩人與吊籠墜落地面，倒臥在吊車前方。
事發後兩人被送醫急救，王男頭顱骨折、兩邊肋骨全斷，身軀變形嚴重；李男頭顱嚴重破裂，均告不治。
目擊者指出，他跟朋友在討論工作，突然「砰」一聲，兩名男子就倒在吊車正前方，鮮血則從耳朵、口鼻滲出，場面驚悚。
王男的兒子目睹意外經過，整個人受到驚嚇，受訪時嘴角仍會顫抖，他說，吊車上升時，吊籠勾到頂樓裝飾欄杆，在上面的父親見狀，透過無線電向吊車業者喊停，疑似現場工作聲音太大，吊車仍繼續往上升，沒多久就發生意外。
其他在場工作人員則稱，吊籠上的王男、李男，與地面溝通出問題，致吊臂上升沒停下，最後鐵欄杆擠壓到吊籠，連接桿疑不堪負荷斷裂。
負責吊籠操作的27歲陳姓吊車駕駛，有吊車操作執照；他聽聞王男、李男死亡後，在警局內神情茫然，他說：「我只是依照指示操作升降，怎知道會變成這樣。」警方目前依過失致死罪方向偵辦。