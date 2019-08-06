民眾無所適從》法院判決像月亮 初一十五不一樣

2019-08-06

〔記者王定傳／新北報導〕司法實務上，各級法院之間常出現「有罪變無罪、無罪變有罪」情形，亦有判決認定事實相同，但適用法條不同，造成判決刑期有所落差，或者事實、法條均相同，量刑卻有極大落差的案例，也因此，民眾常感嘆：「司法判決像月亮，初一十五不一樣」。

一審到定讞 刑期可差好幾年

判決事實相同，量刑卻存在落差懸殊的案例不少，例如，新竹古姓男子將中度智能障礙女子帶到旅社性侵，古男堅稱是你情我願，直到一審判決前才認罪，但只賠付被害人四萬元就停止支付和解金。

不料，新竹地院竟以刑法第五十九條「情堪憫恕」規定減刑，將法定刑三年以上、十年以下的乘機性交罪，輕判一年八個月，且緩刑四年，連一天牢都不必蹲。檢方上訴後，高等法院斥責古男虛應了事，毫無悔意，認定一審以古男與被害人和解、承認犯行，就用刑法「情堪憫恕」規定減刑實屬不當，改判三年四月。

另一個特殊案例是，男子林立晟與黃榮煌、黃琛文兄弟因利益衝突相約談判，林立晟人馬持槍掃射，造成黃姓兄弟死亡及四傷慘劇，一審判林十九年徒刑，上訴後，高院改判無期徒刑，最高法院發回更審。

但高院更一審雖斥責林立晟僅因口角嫌隙犯案，對社會大眾安寧造成莫大危害，目無法紀，惡性非輕，未能給予家屬具體賠償，卻僅對林量處十五年徒刑，判決未說明減輕的理由及依據，上訴後果然被發回，更二審於去年間改判林無期徒刑。這種量刑存有問題的案例，不免讓民眾有「判決像月亮」想法。

此外，有一跨國詐騙集團詐欺近三千萬元，主嫌一審卻獲輕判三年，對於同一犯罪事實，二審則認為跨境有組織詐欺犯罪層出不窮，堪稱國恥，主嫌不法獲利一毛未繳、無悔意，改判十年，兩者刑期相差七年之多。

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