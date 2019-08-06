他山之石》愛沙尼亞研發AI法官 以色列AI律師完勝人類

2019-08-06

〔記者楊國文／台北報導〕人工智慧當道，近年來運用相當廣泛，歐洲Ｅ化程度最高的國家愛沙尼亞，為了消化積存已久的簡易訴訟等司法案件，近年來深入研究採行AI法官的可能性；而以色列一家公司所研發的技術，也將AI人工智慧導入司法實務，他們讓AI律師與有經驗的執業律師比賽撰寫協議，所花費的時間及準確度上，AI律師均完勝「人類律師」，令人大開眼界。

去年，以高度數位化聞名的歐洲小國愛沙尼亞宣布一項創舉，要讓AI機器人擔任法官，經培訓後，可處理少於七千歐元（約廿四萬五千台幣）的案件，而AI法官的判決具法律約束力，若不服判決，還可向普通法院的「人類法官」提起上訴。不過，讓AI法官進行審判，在當地看法不一，此項政策也引起該國不小爭論。

此外，去年初，以色列特拉維夫的LawGeex所研發的法律人工智慧平台，與美國名校史丹佛、杜克大學法學院進行一項新研究，讓二十名有經驗的律師和經過訓練的AI律師比賽，在速度方面，AI律師只要廿六秒即完成五份協議，而人類律師平均要花費九十二分鐘；準確度上，AI律師高達九十五％，人類律師僅八十五％，人工智慧可說是「完勝」。

雖然比賽結果不代表律師會丟了飯碗，但AI律師的能耐已讓外界大開眼界，更引起歐美各國法界熱烈討論，開始研究是否可讓AI做為律師助理，讓律師騰出時間處理更高價值的工作。

台灣已將AI運用於民事線上起訴案件

我國司法院秘書長呂太郎曾被詢及有無研究實施AI法官可能，呂答稱目前沒有此計畫。不過，除量刑趨勢建議系統外，司法院已陸續運用人工智慧在司法實務上，包括已運用在民事線上起訴案件，及台北、新北、桃園和士林四個法院試辦中的線上民事執行案件的申請，規劃中的語言轉譯系統等。

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