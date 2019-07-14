行車糾紛斷人手 刀煞拒捕仰藥送醫

2019-07-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市湯姓男子疑與46歲吳姓男子發生行車糾紛，遭對方追趕到住家前連砍3刀，左手臂骨折。警方昨循線至吳家拘提吳男，吳開瓦斯桶與警對峙，又仰藥欲輕生，送醫搶救中。

吳男雙親表示，兒子因吸毒坐牢，1年前出獄，目前幫忙家裡務農，精神狀況欠佳，對兒子又涉案感到無奈。警方在吳男房間查扣1把長約30公分的生魚片刀，刀刃上留有血跡，研判為犯案凶器，已送驗比對。

湯男11日凌晨自西湖鄉鋼鐵廠下班後，騎機車返家，在苗栗市新英里路段超車吳男，疑引發對方不滿；吳騎機車邊追邊罵，一路追到湯男住家公寓門前持刀襲擊。湯拿雨傘抵抗，但左手前臂仍遭砍3刀，刀刀見骨，連韌帶都被砍斷。

警方獲報，調閱路口監視器畫面，鎖定家住新英里的吳男，昨天上午11點持拘票前往。吳男見警登門，抱著瓦斯桶將自己反鎖在浴廁，打開瓦斯揚言引爆。警方請吳男父母親情溝通，並通知消防分隊協助使用消防水柱壓制，最後破門進入浴廁將他制伏。

吳男就逮後，出現嘔吐不適，送醫發覺他喝下液態藥物，醫護搶救中。因被害人尚在救治，檢警將待傷勢穩定後，再釐清案情。

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