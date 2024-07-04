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執行署彰化分署8/6拍賣不動產 草屯農地每坪不到2萬元

法務部彰化分署日前拍賣查封不動產，其中，南投草屯2筆農地合併拍賣，但第1次拍賣無人投標廢標，彰化分署將於8月進行第2次拍賣，底標價格會更優惠。（圖擷取彰化分署粉絲專頁）

法務部彰化分署日前拍賣查封不動產，其中，南投草屯2筆農地合併拍賣，但第1次拍賣無人投標廢標，彰化分署將於8月進行第2次拍賣，底標價格會更優惠。（圖擷取彰化分署粉絲專頁）

2024/07/04 17:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕法務部行政執行署彰化分署將於8月6日進行不動產拍賣，眾多標的物中包括南投縣草屯鎮頂坎段的2筆農地，總面積約608坪，合併拍賣後每坪起標價不到2萬元，拍賣土地條件單純，土地單人持有，適合投資者把握機會。

彰化分署表示，這2筆土地均位在特定農業區的農牧用地，現況種植芭樂，其中一筆臨路，另一筆毗連無臨路，基於臨路條件及義務人應清償銀行貸款債權和稅金罰款等金額約1000萬多元，採合併拍賣，前天（7月2日）進行第一次拍賣，無人投標廢標，將於8月6日進行第二次拍賣，拍賣價格會以首拍打8折左右拍賣。

2筆土地草屯頂坎段地號201，面積約1239.69平方公尺，首拍底價900萬元，另一筆頂坎段地號202，面積約771.02平方公尺，首拍底價600萬元，兩筆合併首拍底價共1500萬元、總面積約608坪，換算單價每坪約2萬5000元，8月即將進行第2次（輪）拍賣，換算單價每坪才1萬9000多元，不到2萬元。

彰化分署表示，下個月即將展開不動產拍賣，土地和房子，拍定後均不點交，民眾投標前請想清楚，7月2日拍賣33筆不動產，現場來了不少民眾，但最後只有彰化縣二水鄉新過圳共有且3筆連在一起的土地，合併拍賣，得標金額36萬元，比底價34萬2000元些微溢價，這3筆土地有特定農業區交通用地，也有鄉村區乙種建築用地，當天進行第2次拍賣，最後為土地共有人之一者得標。

法務部行政執行署彰化分署將於8月6日下午進行不動產拍賣，多筆土地地型方正且土地條件單純，目前進入公告，彰化分署歡迎民眾來投標，尋找合適的投資標的物。（圖擷取彰化分署粉絲專頁）

法務部行政執行署彰化分署將於8月6日下午進行不動產拍賣，多筆土地地型方正且土地條件單純，目前進入公告，彰化分署歡迎民眾來投標，尋找合適的投資標的物。（圖擷取彰化分署粉絲專頁）

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