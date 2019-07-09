司法院民調 五成六不信任法官

2019-07-09

司法改革成效 僅兩成七民眾滿意

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕司法改革是全民最關切的議題之一，司法院昨公布最新「司法輿情現況調查」顯示，近四成受訪民眾相信法官會公平公正審理、判決案件；不過，卻有五成六民眾不信任法官，僅兩成七民眾對司法改革成效表示滿意，持負面觀感者仍占多數。

司法院去年開始辦理「司法輿情現況調查」，調查類別為，過去一年法官是否公平公正審理、法官判決公正性、對法官信任度三大項，昨公布調查結果。

調查顯示，三十八．六％受訪者表示，相信法官可以公平審理、判決案件，不相信為五十四．四％。其中，二十至二十九歲相信的比率最高，為六十三．三％，六十歲以上最低僅二十五．五％，教育程度上，研究所以上最高，達五十五．四％，高中職最低僅三十％。

另外，認為法官判決是公正的比率是三十一．四％，其中，二十至二十九歲最高，達五十六．七％，六十歲以上的比率最低，僅二十一％。

教育程度上，研究所以上受訪者認為判決公正比率最高，達五十．○二％，最低是高中職，僅二十二．九％。

司院：續加強司改 讓民眾更信賴

而在法官信任度上，有三十八．四％受訪者信任法官、五十六％不信任，以年齡層而言，二十至二十九歲最高達六十六．八％，六十歲以上最低僅二十五．六％。

此外，二十七％受訪者對政府當前司法改革成效表示滿意，但抱持負面觀感之民眾仍占多數；司法院表示仍需加強司法改革，建構更值得民眾信賴的司法。

調查還發現，四十九．三％受訪者會主動關注司法改革，另有四十九．八％的人關心司法案件審理的消息或資訊，較上年各增加一成以上，顯示民眾對司法改革抱持相當程度期待。

台北地院法官認為，民調顯示逾半數碩士以上、全體二十至二十九歲年輕人表示信任法官，對基層法官具鼓舞作用。

司法院委託民調公司，五月八日至十四日，成功電訪一二○八位台灣地區二十歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差正負二．八個百分點。

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