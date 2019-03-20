不想再被關 更生人搶超商上吊亡

2019-03-20

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓更生人今年1月出獄後找不到頭路，大前天向家人伸手要錢遭拒，竟騎弟弟的機車，18日持刀強盜超商近5000元現金；警方昨天找到他時，他已上吊身亡。黃留給父母的遺書寫著：「出獄後越搞越糟，對不起家人，不想再被關」。

基隆市中山一路一間超商，前天凌晨1時許發生一名頭戴安全帽、身穿黑色雨衣的男子持水果刀強盜店員，得手收銀機內近5000元現金後，騎乘一輛藍色機車逃逸。

警方以車追人，查到搶匪是33歲的黃姓男子，今年1月出獄後找不到工作，靠著向家人要錢度日；黃17日向家人伸手要錢遭拒後，竟騎走弟弟機車，隔天凌晨犯下持刀強盜超商案。

警方在案發一小時後，掌握黃藏匿在通仁街山區，未料黃昨天上午8時被民眾發現在通仁街山上早起會所內上吊身亡，黃男身上留有2封遺書，一封給父母、一封給前妻與15歲的兒子，字裡行間透露對家人的歉意。

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