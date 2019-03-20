法律規定╱被告不得拒勘驗 但檢不得踰矩

2019-03-20

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官表示，構成通姦罪的要件是性器接合，除了捉姦在床或錄影佐證外，幾乎很難舉證，而通姦除罪化已是世界潮流，因此法官近來的判決多採嚴格的證據主義，若無法舉證直接性器接合，就要佐以夠強的間接證據。

通姦罪實務上多靠間接證據定罪，檢察官除查扣沾染兩人體液的衛生紙外，還要驗下體細胞，經比對DNA無誤，法官就會認定通姦。

另一種就是指認對方的身體「特徵」，常發生於老公為獲取元配原諒，指證小三身上有何特徵，如私密處有幾顆痣、乳房有硬塊等，此時，檢察官為鞏固證據，就會進行勘驗，但通常會交給鑑定人處理，如本案檢察官莊珂惠「親力親為」實在少見。

一名法官則說，檢察官靠著指認特徵而起訴的案子不少，到了法院，就端視法官的自由心證裁量，有的法官會認為既然可詳細描述被告的生理特徵，就代表兩人關係匪淺，判有罪；有的法官則認為，若無法證明性器接合，就應判無罪。有罪與否需要「碰運氣」，惟近年來多採嚴格的證據法則，無罪機率提高。至於被告可否拒絕檢方勘驗？他解釋，勘驗是根據「刑事訴訟法」第219條，準用第132條的強制搜索，具有強制處分權，被告不得抗拒，但檢察官也不得逾必要之程度。

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