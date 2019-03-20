法官建議／勘驗身體如何自保 要求檢先說明

2019-03-20

〔記者吳政峰／台北報導〕黃女控檢察官莊珂惠勘驗摸乳性騷擾，一名資深檢察官表示，不論在偵查或審判程序，被告最好委請「值得信任」的律師，讓有法律專業的律師當成司法官與被告的聯繫窗口，以免因為認知誤差而橫生枝節。

他指出，除了證人外，告訴人與被告均可聘請律師代理訴訟，相較於告訴人有檢察官代表行使追訴權，被告這方面的保障較單薄，因此呼籲只要一進入司法程序，被告就應找律師全程陪同，以維權益。

若被告無資力，他建議可提出證明向法扶申請律師，若是被告自認案件單純，無須花錢找律師，各地檢署也都設有法律服務窗口，進入偵查庭之前可先諮詢案情，明確了解權利後，再接受偵訊。

若偵訊到一半覺得有疑問，他表示，被告亦可主張要請律師，請檢察官暫緩，此時，檢察官多會給予4小時讓他找律師，甚至是擇日再開庭也有可能。

「一定要找信任的律師！」他強調，被告與律師間有互信基礎，才會聽從專業建議，曾辦過一件肇事逃逸的案子，被告是一名會計師，行車間冤枉被機車撞上，因對方受傷，依法兩造都要留在現場，未料他不諳法律，不願追究先行離去，反吃上官司。一名法官則認為，遇到勘驗下體狀況，男性律師不好在場，另一種自保的方式是，在勘驗之前，請檢察官說明稍後要驗哪個部位、何種方式、是否會觸碰等，先講清楚，如果檢察官沒有信守承諾，被告可拒絕。

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