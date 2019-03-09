霸氣輕熟女 提2200萬現金買豪宅

2019-03-09

銀行憂被搶 警出馬護鈔

〔記者洪定宏／高雄報導〕「現金買房有優惠」，一位32歲輕熟女帶著一只行李箱，到銀行領出2200萬元，說要拿去買房子，她把錢裝箱後打算直接開車載走，銀行經理擔心她被搶，幫忙申請警方護鈔，員警到達時，這位清秀貴婦客氣地說：「不好意思，原本不想麻煩你們（警察）。」警方騎著警用機車一路戒護她回家。

該女日前與夫婿看中一處豪宅，地產公司告知「用現金支付另有優惠」，因丈夫公忙，所以她本月5日中午開著新款賓士運動休旅車，隻身到銀行提領鉅款；她表示知道警察可協助護鈔，原不想麻煩他人，因銀行經理熱心提醒，所以申請。

「用現金支付另有優惠」

高雄市警左營分局新莊派出所派出2警前往位於左營區明誠二路的銀行，抵達時，輕熟女已將現金裝進行李箱，員警負責戒護，由對方自行將行李箱搬上休旅車，再騎警用機車一路戒護到距離3公里外的女子住處，確認對方把錢鎖進保險箱，才安心離開；輕熟女將擇日交易購屋。

房仲業者表示，如果二手屋的賣方亟需用錢，買方用現金可能獲得較多優惠，但此為高風險的特殊交易，因為房屋也許將在短期內拍賣，買方要十分留意；至於一般狀況，現金交易可節省約3萬元設定費，以及行情通常10萬、20萬元的優惠。房仲說，收存大筆現金還要填表通報，純粹的現金交易並不普遍。

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