疑欠彩券行錢還上門「反討債」 惡煞隔街開2槍後車嚇傻

彈著點及彈殼。（警方提供）

2024/03/19 15:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林姓男子與潮州鎮1間彩券行發生債務糾紛，疑遭討債不滿的他，竟然還登門開槍「反討債」，潮州警方循線將林、蘇兩嫌逮捕送辦，屏東地院認為林男惡性重大，分依殺人未遂及槍砲罪各處5年半、5年半徒刑，囂張行徑今天曝光，原來林男是搭乘蘇男所駕轎車抵達彩券行對街車道邊暫停，林男並將槍越過駕駛座再伸出車窗後連開2槍，不僅嚇壞店內的店員，更讓後方迴轉車輛駕駛看傻了眼。

警方調查，去年6月15日20時40分許，林男要求蘇男駕車，載送林男至該彩券行對面車道邊暫停，且無視馬路上車來人往，坐在副駕駛座上的林男，竟隔著馬路朝店內連開2槍，所幸未傷及無辜，但卻嚇壞彩券行內店員，店家隨即報警處理，警方事後循線逮捕犯案的林男及蘇男，並起出作案用的改造手槍，依殺人未遂及槍砲罪送辦。

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警方指出，當天該彩券行已過了對外營業時間，但僅僅打烊10多分鐘，顯然內部仍有工作人員正在進行收攤動作，但和彩券行老闆有債務糾紛的林男，卻仍是在車來人往且仍有工作人員在店內的情形下開了兩槍，而後方當時正好有1輛正要迴轉的車輛，見到林男前方車輛從車窗伸出槍桿後，就火速揚長而去，當場嚇傻。

屏東地院審理認為林男惡性重大，依共同犯非法持有非制式手槍罪，判刑5年6個月，併科罰金8萬元，又犯殺人未遂罪，判刑5年6個月，待罪行全部確認後，再由檢請聲請應執行刑，蘇男共同犯非法持有非制式手槍罪，判刑4年，併科罰金6萬元。

彈著點及彈殼。（警方提供）

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