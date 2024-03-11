癱瘓地檢署偵查量能 借款誘簽手機租賃再誣告 73人受害

新北地檢署查出，劉男提告對象高達七十三人，案件遍佈全國各地檢署，日前依違反組織犯罪、誣告等罪嫌起訴。（資料照）

2024/03/11 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕男子劉威宏涉嫌勾結小額借貸業者李明憲、彭冠崴，在借錢給民眾時誘簽「手機租賃契約書或投資協議合作書」，等民眾不堪高額利息無力償還時，誣告他們侵占手機或涉犯虛擬貨幣投資詐騙案；新北地檢署查出，劉男提告的對象高達七十三人，案件遍佈全國各地檢署，比「二房東」張淑晶還多，日前依違反組織犯罪、誣告等罪嫌起訴三人，並請法院對劉嫌從重量刑，全案由新北地院審理中。

利用刑事提告作為個人討債工具

檢方調查，劉嫌向業者推銷，若借款只簽本票，只能提民事訴訟，因此提供上述文件，教導業者放款時應與民眾簽約，以便日後提告刑事作為「討債」使用，劉嫌則可從中抽取廣告費與介紹費。

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檢方調查，李、彭等業者經劉嫌介紹，借一萬至十萬元不等金額給廿二位民眾，再引誘民眾簽約，從中收取高額利息，等被害者無力償還，劉嫌就會出面捏造民眾涉侵占手機、虛擬貨幣投資詐騙等不實事由，提告侵占與詐欺。

檢依違反組織犯罪、誣告罪起訴

檢方調查，劉嫌提告對象高達七十三人，經全國各地檢署偵辦後均不起訴，且有多個地檢署已簽分誣告罪偵辦，其中，高雄地檢署已依誣告罪嫌起訴劉嫌。

檢方認為，劉男提告人數比張淑晶的五十三人還多，已癱瘓新北檢偵查量能，且因借款人遍及全國，經移轉管轄後，災害擴散至各地檢署，劉男已把提刑事告訴作為個人討債工具，手法卑劣，犯後飾詞狡辯，顯見他視國家法律與他人權利如無物。

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