掌摑陪酒女摸下體 男客被打成豬頭判刑

2019-03-04

〔記者王俊忠／台南報導〕鄭姓男子在KTV小吃部，對1名女公關強脫衣物襲胸、摸下體還呼巴掌，女公關奮力抵抗、逃離包廂報警提告，鄭男不但被女公關的男友打得像豬頭，還被台南地院依強制猥褻罪判10個月徒刑。

判決指出，2018年4月6日凌晨3點許，鄭男與友人在南市安南區1家KTV小吃部包廂唱歌喝酒，未經坐檯陪酒的女公關同意，強行撫摸對方胸部。

女公關反抗推開鄭男，鄭男卻對女公關呼巴掌，還將女方壓制在沙發上，造成女公關左臉頰、右上臂與上背部挫傷，鄭男還強摸女方下體。

女公關不堪受辱，撥電話向男友哭訴，男友率多人當天凌晨3點半趕抵小吃部前，把鄭男從計程車拖下來圍毆，致鄭男頭部、頸部、胸部與雙手都有傷勢，雙方都報警提告。

鄭男辯稱有給女公關200元，對方同意他摸胸；女公關駁說那是進包廂送客的小費，不是同意男客摸她。

男友則痛批鄭男想性侵其女友，才會修理他。台南地院法官審認，女公關對遭鄭男摸胸與下體等受害情節，歷次指述均屬一致，也與醫院診斷證明、男友證述女友當下反應相吻合，足見女公關指述真實，鄭男辯解不足採信，依強制猥褻罪判10個月徒刑，可上訴。

而女公關的男友得知女友受辱，與多人把鄭男打得頭部、身體多處傷勢，男友也被台南地院依共同傷害罪判刑3個月，得易科罰金。

情境照

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