未婚媽逼斷母奶 1歲兒打成遲緩兒

2019-02-25

〔記者黃良傑／高雄報導〕23歲蘇女4年前未婚生子，因工作不便親餵母奶，想停餵1歲兒母奶，並改喝奶粉，嬰兒因排斥、哭鬧，卻遭怒打致腦出血、全身瘀傷，阿嬤將外孫送醫，診斷出發展遲緩，狠母被依重傷害罪判5年半，高雄高分院認為幼兒恢復狀況佳，依傷害罪改判3年半。

蘇女依傷害罪改判3年半

判決書指出，蘇女從事服務業，未婚產子後，因工作時間長且忙碌，不方便親餵母奶，想讓僅1歲3個月幼子提早斷奶，改喝奶粉或副食品，兒子卻哭鬧不配合，於是持棍棒、皮帶抽打。

2015年12月25日，蘇女將兒子帶回娘家照顧，蘇母發覺外孫全身瘀青，不時嘔吐，帶往醫院就診，又發現有脫水嘔吐、無法自行排尿，傷勢嚴重，最後住進加護病房治療，院方發現嬰兒的右側頂骨有明顯硬腦膜下出血，雙側視網膜也有出血，加上全身多處瘀傷，懷疑遭虐待啟動兒虐防治機制。

蘇女供稱停餵母奶兒子哭鬧，才出手毆打或持棍棒、皮帶抽打他耳朵、腿及臀部，至於驗出頭部右側3公分棍棒傷及長條形瘀傷，辯稱當時原欲打背部因他閃躲，不慎打到後腦勺、頭右側，坦承管教過頭，並非故意虐兒，一審依醫院診斷證明、社會局評估，認定被害人頭部傷勢不是蓄意毆打造成。

不過，法官批狠母應知1歲多兒子發育未成熟，打到頭極可能重傷，仍依故意對兒童犯傷害致人重傷罪，重判5年半徒刑，蘇女上訴，高雄高分院傳喚蘇父，證實外孫去年進步很多，會唱歌、咬字清楚，另幼兒園老師也證稱被害人能與其他小朋友溝通，已難認有嚴重減損健康，因此改判，可上訴。

情境照

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