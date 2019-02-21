老婆曾是男兒身 老媽告婚姻無效

2019-02-21

稱兒心智僅7歲 不可能想婚

〔記者王定傳／新北報導〕林姓中度身心障礙男子是法律上的「受輔助宣告之人」，他前年未告知母親，就與交往多年、曾是男兒身的變性者歐女結婚，林母認為兒子心智如同7、8歲小孩，不可能想結婚，提訴確認婚姻不存在。新北地院法官認為，林男結婚時有清楚自我意識，也明瞭結婚法律上意義，判林母敗訴。

林母指稱，2015年兒子騎機車時中風，心智能力退化，住院和出院後是由她與長子照料，2016年間才由歐女協助外勞一起照顧，每月8萬元費用由長子支付；但歐女前年竟帶兒子到戶政事務所辦理結婚登記，兒子心智能力退化如同孩童，怎可能於重病時突然結婚。

林母還指，歐女結婚後開始調查兒子名下財產，阻撓她等至親探望，並保管兒子手機，開庭時控制兒子行動，顯示一切是歐女策劃主導。

兒：同住10多年早想給名分

但林男出庭時說，自己確實簽下婚約，明白是「成為先生、太太」的證書，現在也都是太太照顧他的生活。

法官判 自由意志 婚姻有效

法官查出，林、歐合夥做生意，相識近20年，同住10多年，2人未有婚姻時，林男出院後到醫院複診，對外均以夫妻相稱。林男還對家事調查官吐露「小歐曾是男兒身，怕家人追問，所以會說一些推託之詞，其實我很想跟小歐結婚」、「車禍後想給她名分，她家人也對我很好」等，加上有2名親友見證結婚過程，法官綜合事證後做出判決。

資料照

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