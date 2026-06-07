數位性暴力入侵校園3-2》AI深偽不雅片私藏難定罪 檢方：散布即踩法律紅線

AI深偽不雅片私藏難定罪，檢方強調，散布即踩法律紅線。（AI生成影像，非真實人物）

AI技術普及降低影像合成門檻，卻也對現行司法體制帶來前所未有的挑戰。針對近日校園傳出利用情色APP進行AI深偽（Deepfake）不雅影片合成案件，檢方在深入研析後坦言，當前科技發展的速度顯然已超越既有法規的覆蓋範圍，導致在新型態數位性暴力的追訴上，出現令人擔憂的法律灰色地帶。

高雄地檢署婦幼組主任檢察官甘若蘋指出，該款在學生族群間流傳的境外情色 APP，內部雖完全沒有任何警語或使用年齡限制，但因平台本身並未「主動」提供操作教學，亦無引導、誘導民眾從事違法行為的具體事證，本質上僅屬於單純提供技術的工具。因此，在實務法律認定上，難以直接據此構成刑法妨害風化等罪嫌。

請繼續往下閱讀...

更引人關注的是，現行法規在保障個人隱私與懲治科技惡意之間出現拉鋸與漏洞。實務上，若使用者僅是將生成的女性不雅影片儲存在個人手機內部，私下當作「意淫」心儀女神的工具，只要主觀與客觀上「沒有散布的意圖與行為」，在現行的法律架構下便難以課予刑責。

甘若蘋進一步解釋，不論是現行的《個人資料保護法》，或是《刑法》中的「妨害秘密罪」、「妨害性隱私及不實性影像罪」，其處罰的核心要件多聚焦於「散布」或「竊錄」，AI生成的私藏影片因不符上述法定要件，實務上恐面臨無法可管的窘境。

儘管私下收藏在法律上仍屬難以全面規範的灰色地帶，但只要將合成好的不雅影片進一步「散布」給同校同學及他人，已跨越法律底線，甚至日後涉及其他刑事案件時，檢警調查時，只要從查扣到的手機裡搜出合成的不雅影像，也可構成《個資法》中「非公務機關非法利用個人資料罪」，呼籲民眾切勿以身試法。

此外，名綸法律事務所主持律師房彥輝認為，現行兒童及少年性剝削防制條例雖可透過「重製」規定處罰利用AI等科技方法製作兒少不實性影像的行為，但並未針對「製作」行為設有明確獨立條文；此外，對於持有AI生成兒少不實性影像的行為，相關規範亦有進一步明確化的必要。

房彥輝建議，未來修法時，可將利用電腦合成或AI技術製作兒少不實性影像，以及無正當理由持有該類影像的行為，明文納入處罰範圍，以強化兒少數位性隱私保護及嚇阻效果；若涉及兒少影像，也可依兒童及少年性剝削防制條例追究相關刑責。同時，受害人亦可透過民事訴訟，向加害人請求人格權、名譽權及精神慰撫金等損害賠償，以維護自身權益。

曾承辦校園利用情色APP進行AI深偽的員警表示，加害人若為學生可能辯稱僅是「好玩」，且數位證據易遭刪除，校園案件往往透過社群平台、通訊軟體快速擴散，不僅須追查原始製作者，也要釐清轉傳、散布者的相關責任，尤其警方需蒐集聊天紀錄等證據，證明其具有散布、羞辱、性騷擾或營利意圖，偵查不易，加上學生受害者也有可能息事寧人，使得真正報案的受害者不算多。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法