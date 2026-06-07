數位性暴力入侵校園3-1》「零成本」AI深偽不雅片暗藏孩子手機

國高中生攜帶手機進入校園記錄生活，竟暗藏「數位性暴力」隱憂。（AI生成照片，非真實人物 ）

AI技術的飛速發展，如今竟淪為校園數位性暴力的犯罪工具！中部某高中近日驚傳校園版「創意私房」事件，男學生涉嫌利用手機AI深偽（Deepfake）技術，將同校約20名女同學的清晰臉部照片，合成至全裸不雅影像中，並在同儕間惡意散布，不僅引發校園恐慌，更揭露了情色APP透過「看廣告送點數」的零成本行銷模式，正大舉入侵國、高中校園。

據調查，該款在學生族群間私下流傳的情色網站APP，主打「只要一張照片、輸入指令」就能生成無碼A片。本報記者實際測試發現，該款AI功能相當「聰明」且尺度毫無限制，隨意從網路擷取一張女性照片，輸入特定煽情指令後，僅需等待1至2分鐘，便能產出一段長約10秒、逼真度極高的不雅影片。

請繼續往下閱讀...

令人擔憂的是，該APP採取「點數制」營運，每天登入即贈送免費點數，觀看10至30秒的短廣告還能無上限累積，業者爽賺廣告費的背後，竟是讓缺乏經濟能力的學生族群，只要花費時間點擊廣告，就能「無間斷、零成本」持續製作不雅影片。

由於目前教育部針對學生攜帶手機進入校園，僅採取「關機」或「必要管理」等溫和手段，維持由各校因地制宜、因循舊制自訂管理辦法，並未全面禁止，導致有不肖學生假意幫女同學拍攝校園生活照，轉頭便將照片丟入APP進行深偽犯罪，讓校園生活照成了受害者的夢魘。

針對此類新興科技犯罪，檢方深入研析後指出，該款APP雖然完全沒有警語及年齡限制，但因其並未「主動」提供教學或誘導民眾違法，單純提供技術工具，在法律上難以直接構成刑法妨害風化等罪。

潛藏在校園內數化性暴力，再度為數位性影像立法與校園手機管理處置敲響警鐘，如何在科技隱私、校園自主與防範新興犯罪之間取得平衡，考驗教育部等相關單位的智慧。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

「只要一張照片、輸入指令」即可生成高清無碼A片（記者黃佳琳翻攝）

在學生族群間私下流傳的情色網站APP，主打「只要一張照片、輸入指令」就能生成無碼A片。（記者黃佳琳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法