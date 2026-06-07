住家養狗臭味擾鄰被檢舉 拒環保人員稽查還出言恐嚇 飼主判拘

張男住家養狗臭味擾鄰遭檢舉，因拒絕環保人員稽查還出言恐嚇被判拘役55天。示意照，非本案犬隻。（記者李立法攝）

張姓男子在住處飼養眾多犬隻，所散發的動物氣味嚴重影響周遭環境，造成鄰近住戶困擾，屏東縣環保局接獲陳情到場稽查卻被張男拒絕，張男還出言「拿刀砍你」等語恐嚇稽查人員，警方據報將張男送辦，屏東地院審理後依妨害公務執行罪判處張男拘役55天，可易科罰金及上訴。

張姓男子在潮州住處飼養眾多犬隻，因長期散發出臭味引發附近居民不滿，屏東縣環保局接獲當地民眾陳情後，於去年6月間派員到場稽查，但張男卻拒絕配合，動手推稽查人員、阻止拍攝，還出言「林北揍你喔（臺語）」、「我等等拿刀砍你，我跟你說（臺語）」等語，令稽查人員心生畏懼，決定報警處理。

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張男被送辦後辯稱，環保局人員憑什麼命令他不能把窗戶打開，如果有人說他家前面也很臭，他是不是不能出入，要將大門關起來。

屏東地院認為張男無視公權力，阻擋並恐嚇稽查人員，實屬不該，考量其中風無法工作且家境不佳，依妨害公務執行罪判處張男拘役55天，得易科罰金。

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