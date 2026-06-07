國中生踢到椅子沒道歉被打斷鼻骨 母緩頰：兒子長期習武

鳳山某國中生踢到同學椅子沒道歉被打斷鼻骨，同學母親緩頰稱兒子長期習武，屬正當防衛。示意圖（資料照）

呂姓國中生在教室玩鬼抓人遊戲，追逐中不慎踢到賴姓同學的椅子，呂生未道歉惹來賴生不快，雙方爆發肢體衝突，結果賴生一拳打中呂生臉部，造成對方鼻骨骨折，事後被求償10萬元，賴生的母親替兒子說情，指兒子長期習武，被賴生攻擊時直覺反應，屬正當防衛，但仍被法官判賠5萬元。

判決指出，呂、賴兩人為國中同班同學，去年2月14日上午9點多，呂生在教室與其他同學玩鬼抓人遊戲時，不慎踢到賴生的椅子，隨後跑開，未向對方道歉。賴生因此心生不滿，追上呂生後從後方壓制對方，雙方拉扯過程中，賴生朝呂生臉部揮拳，造成呂生鼻骨骨折受傷。

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呂生事後主張，因遭毆打受傷，不僅承受身體疼痛，也造成精神上相當痛苦，因此向法院請求10萬元精神慰撫金。高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，賴生的媽媽辯稱，兒子當時是為了攔下對方詢問原因，呂生轉身時先打到兒子的臉部，兒子因長期接受武術訓練，在短時間內出於反射動作才揮拳回擊，屬於防衛性反應，認為對方也應負部分責任。

法官調查後認為，賴生因不滿椅子被踢而主動追上呂生，並從後方加以壓制，呂生轉身揮手碰觸到賴生臉部，比較接近掙脫壓制的抵抗行為，難以認定是主動攻擊，因此不符合正當防衛要件，依傷勢程度及事件發生經過等因素，判賴家母子應連帶賠償5萬元，可上訴。

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