為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國中生踢到椅子沒道歉被打斷鼻骨 母緩頰：兒子長期習武

    2026/06/07 10:29 記者黃佳琳／高雄報導
    鳳山某國中生踢到同學椅子沒道歉被打斷鼻骨，同學母親緩頰稱兒子長期習武，屬正當防衛。示意圖（資料照）

    鳳山某國中生踢到同學椅子沒道歉被打斷鼻骨，同學母親緩頰稱兒子長期習武，屬正當防衛。示意圖（資料照）

    呂姓國中生在教室玩鬼抓人遊戲，追逐中不慎踢到賴姓同學的椅子，呂生未道歉惹來賴生不快，雙方爆發肢體衝突，結果賴生一拳打中呂生臉部，造成對方鼻骨骨折，事後被求償10萬元，賴生的母親替兒子說情，指兒子長期習武，被賴生攻擊時直覺反應，屬正當防衛，但仍被法官判賠5萬元。

    判決指出，呂、賴兩人為國中同班同學，去年2月14日上午9點多，呂生在教室與其他同學玩鬼抓人遊戲時，不慎踢到賴生的椅子，隨後跑開，未向對方道歉。賴生因此心生不滿，追上呂生後從後方壓制對方，雙方拉扯過程中，賴生朝呂生臉部揮拳，造成呂生鼻骨骨折受傷。

    呂生事後主張，因遭毆打受傷，不僅承受身體疼痛，也造成精神上相當痛苦，因此向法院請求10萬元精神慰撫金。高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，賴生的媽媽辯稱，兒子當時是為了攔下對方詢問原因，呂生轉身時先打到兒子的臉部，兒子因長期接受武術訓練，在短時間內出於反射動作才揮拳回擊，屬於防衛性反應，認為對方也應負部分責任。

    法官調查後認為，賴生因不滿椅子被踢而主動追上呂生，並從後方加以壓制，呂生轉身揮手碰觸到賴生臉部，比較接近掙脫壓制的抵抗行為，難以認定是主動攻擊，因此不符合正當防衛要件，依傷勢程度及事件發生經過等因素，判賴家母子應連帶賠償5萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播