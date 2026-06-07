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    首頁 > 社會

    台東男台南走失 永康警網巡1線索找到人

    2026/06/07 10:28 記者劉婉君／台南報導
    台南永康鹽行派出所員警根據網路留言線索，協助家屬找回失聯的弟弟，讓家屬相當感激。（永康警分局提供）

    台南永康鹽行派出所員警根據網路留言線索，協助家屬找回失聯的弟弟，讓家屬相當感激。（永康警分局提供）

    台東1名39歲邱姓男子前（5）日與朋友開車送菜到台南，途中與友人發生口角，負氣離去後失聯，焦急的家屬在臉書社群「台南大小事」PO文求助，永康警分局鹽行派出所員警顏偉桐昨日網路巡邏發現後，根據網友1則留言線索，展開地毯式搜尋，順利在永康區水漾路尋獲男子，讓焦急的家屬放下心中大石。

    邱男5日原本欲與朋友一起送菜到永康兵仔市場，卻在行經台南市北區時，和朋友吵架後負氣下車離開，因無法清楚表達且未帶手機及證件，家人聯繫不上，非常著急，上網發文協尋，顏偉桐昨日網路巡邏發現後，根據有網友留言「曾在安南區長和路一段看到疑似特徵的男子」，立即從長和路歷史博物館至永安路雙向沿線一路搜尋，最後終於在水漾路人行道的座椅上發現邱男。

    警方以巡邏車將邱男帶回派出所休息並安撫其情緒，也提供茶水、點心讓餓了1天的邱男充飢，邱男姐姐接獲警方通知趕至派出所，看到弟弟平安無事，十分感謝警方幫忙，遠在台東的父親因為擔心弟弟，整夜睡不著覺，幸好警方主動協助找到人。

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