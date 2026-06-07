通緝犯毒駕撞警竟交保 彰市長林世賢轟恐龍法官將向監院檢舉

彰化連續發生2男涉嫌毒駕肇事或撞傷員警，卻被法官無保請回，重挫基層士氣。（資料照）

彰化縣警局溪湖分局埔鹽分駐所長陳國銘等人日前盤查1名通緝犯，不料對方開車逃逸，陳國銘雙膝及腳踝當場遭車輪輾壓骨折，仍負傷將男子制伏，毒品唾液快篩驗出依托咪酯及安非他命陽性反應，不料，檢方聲請羈押，彰化地院卻裁定無保請回，讓檢警錯愕。彰化市長林世賢今天（7日）公開怒轟「恐龍法官，台灣社會不能接受」，他將向監察院提出檢舉，請監院調查相關裁定程序，並檢視是否有違失，向彰化地院法官提出糾正。

林世賢指出，面對員警執法時遭受如此嚴重傷害，社會各界關心司法裁定是否充分考量警察執勤安全及社會治安維護。涉嫌吸食毒品的通緝犯，駕車衝撞執勤員警，造成警察重傷，卻遭法院裁定無保請回，此案不僅關乎個案，更涉及人民對司法公正與公共安全的信賴。他呼籲大家站出來表達對彰化地院此項裁定的強烈不滿，向司法體系發出人民的憤怒。

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5月30日彰化1名男子涉嫌吸毒後駕駛載瓦斯桶的小貨車外出，半路失控自撞轎車，被查出安非他命、依托咪酯呈陽性反應，不料檢方向法院聲請預防性羈押，彰化地院卻裁定無保請回，不到數日又發生疑似毒駕撞傷員警，檢方聲押卻再度被彰化地院無保請回，接連2次無保請回裁定嚴重打擊檢警士氣，基層員警甚至無奈說「抓到懷疑人生」。有網友怒轟說「第2次了，彰化是不是看守所很小？裝不下那麼多人？」甚至有人發出法官被收買、希望毒駕撞殘恐龍法官等激烈言論。

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彰化1個多月來發生2起毒駕撞死人事故。（資料照）

疑似毒駕撞傷員警通緝犯無保請回，彰化市長林世賢怒轟「恐龍法官」。（資料照）

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