安全帽沒扣好露餡，男子騎車被攔自首毒駕「尿檢飆破萬」。（資料照）

苗栗有多項毒品前科的謝姓男子，去年在住處吸食安非他命後，神智恍惚騎機車外出。行經頭份市路口時，因配戴的安全帽扣鬆脫，當場被巡邏員警攔查。謝男自知難逃法網，主動向警方自首並交出4包毒品，隨後尿檢報告出爐，其甲基安非他命濃度飆破萬點。苗栗地院法官近期審理後，依毒駕公共危險罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

判決書指出，謝男於去年7月7日凌晨，在頭份市居處吸食第二級毒品甲基安非他命，當天下午，其因吸毒欠缺注意力，仍執意騎乘機車上路，謝男於當天下午2點多因安全帽扣鬆脫在路上格外顯眼，員警尾隨至新竹縣峨眉鄉將他攔下。謝男在警方發覺前，主動坦承毒駕並當場交付第二級毒品甲基安非他命4包。他隨後同意採尿，經檢驗其尿液中的安非他命濃度達1357 ng/ml，甲基安非他命更飆到12087 ng/ml，遠超公告標準。

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苗栗地院法官審理後認為，謝男多次因施用毒品被判刑，素行非佳，明知吸毒會危及大眾安全卻仍盲目騎車，漠視用路人安全。惟考量他符合自首要件，且未造成人員受傷，依法減刑，最終量處有期徒刑4個月，如易科罰金以1000元折算1日。

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