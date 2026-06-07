恭喜您中獎！彰化女開心寄提款卡成洗錢被告

陳女參加抽獎，寄出提款卡，淪詐欺被告。（資料照）

彰化施女在Instagram看商家舉辦「結束營業．抽獎活動」，不久接到商家寄來「恭喜妳，中獎」，施女提供帳戶給對方，「客服」聲稱審核失敗，要她寄出提款卡，施女寄出提款卡被詐團利用，多人匯款受害，施女被依《洗錢防制法》提起公訴，該案進入法院審理，法官認定施女本身也是受害人，因此判決無罪。

根據判決書，施女於前年12月8日下午，在Instagram參與名為「kmkeller76」的商家抽獎活動，客服告訴「中獎」，要女施女提供個人帳戶號碼以供匯款。後因「客服」聲稱審核失敗，轉由Line暱稱「客服李專員」聯繫，要求施女分享手機畫面，又要求寄送實體提款卡進行「驗證」，施女將提款卡寄至台南，並透過Line告知密碼客服專員。

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檢方主張，施女明知不得提供帳戶予他人使用，仍交付3個以上帳戶予詐欺集團，導致被害人王女遭假中獎詐騙，匯款10萬元至施女帳戶後遭提領一空，構成洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項「無正當理由提供3個以上帳戶予他人使用」罪嫌。

法官審理後認為，施女從頭到尾都是遭詐欺集團層層誘騙的被害人。法院特別引用洗錢防制法立法意旨，強調「交付、提供帳戶予他人使用」必須達到「將帳戶控制權交予他人」的程度，包括提供提款卡、密碼等必要支付資訊。

判決書指出，被告寄送提款卡的目的，是相信能領取「中獎獎金」，並非有對價或故意協助洗錢。被告在與「客服李專員」的對話中多次確認「收到卡片後就會入帳」，顯示其主觀上完全相信這是兌獎程序，而非參與犯罪。法院認為，檢方未能提出充足積極證據證明被告有犯罪故意，依「罪證有疑、利於被告」原則，應判無罪。

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