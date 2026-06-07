高雄7旬婦騎車追撞卡休旅車底 熱心民眾搬車助脫困

婦人騎機車追撞轎車，連人帶車上進另一輛受波及的休旅車下，消防人員與民眾合力將她脫困送醫。（圖由民眾提供）

高雄市鹽埕區五福四路昨（6）日晚上8點半多，發生1起機車追撞2輛汽車事故，肇事駕駛陳婦（70歲）先是追撞前方1輛轎車，人與機車滑行又撞擊1輛休旅車，陳婦當場被卡入休旅車內受困，目擊民眾待警消抵達後，熱心合力移動車輛協助婦人脫困，婦人手腳挫傷送醫救治。

鹽埕分局五福四路所指出，陳婦當時騎機車沿五福四路往東行駛，不慎追撞前方李女（44歲）所駕駛之轎車，騎士連人帶車又向前滑行，撞及張男（30歲）駕駛的休旅車，陳婦經消防人員救援後，手腳挫傷送醫救治無生命危險。

請繼續往下閱讀...

警方查出，陳婦有些微酒精反應，未達法定標準，於醫院進行觀察測試紀錄，部分測試因傷勢影響未能完成，將待陳婦出院後製作調查筆錄，以查明是否有法律責任，並由交通警察大隊釐清肇事原因。

婦人先是追撞紅色轎車，連人帶車滑行撞擊右前方的白色休旅車。（圖由民眾提供）

婦人受困車底被救出送醫。（圖由民眾提供）

熱心民眾與警消合力移動車輛，協助車禍婦人脫困。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法