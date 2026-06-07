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    首頁 > 社會

    南投女2次面交755萬元 法院判單親爸車手全賠

    2026/06/07 09:45 記者陳鳳麗／南投報導
    壯年單親爸以當詐團車手、收水手為業，已多次被逮仍不怕，2次向南投1婦人面交合計755萬元，南投地院民事庭近日判單親爸全賠。（記者陳鳳麗攝）

    壯年單親爸以當詐團車手、收水手為業，已多次被逮仍不怕，2次向南投1婦人面交合計755萬元，南投地院民事庭近日判單親爸全賠。（記者陳鳳麗攝）

    當車手、收水手已被逮過多次仍執迷不悟，李姓單親爸前刑已服勞務中，仍重操舊業，與詐團其他3名成員向遭詐騙民眾面交現金，南投林姓婦人2周內面交給李男755萬元後，才知投資賺大錢都是空，南投地院民事法官近日判決李男755萬元全賠。

    李姓男子是單親爸，扶養13歲的女兒，不腳踏實地工作而選擇加入詐騙集團當車手、收水手，前年與另3名詐騙成員，分頭向遭投資詐騙的被害人取款，2、3周內就造成數名被害人1855萬元的損失，4人已被南投地院判刑，其中李男被判刑1年4個月。

    前年5月底和6月上旬，各與李男面交555萬元和200萬元的林姓婦人民事求償，並向法官提出擔保品，聲請法官宣告假執行獲准。

    南投地院民事庭審理時，李男已因3人以上詐騙取財罪入監服刑，對林姓婦人全額求償表示同意，但自己是單親爸又正在服刑，因此無力償還，請法官判決前能考量他的情況。

    南投地院法官認為李男辯詞無可採信，侵權行為成立，判決全賠755萬元，准予假扣押其財產，且按週年利率5%計算的利息，到清償完畢為止。

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