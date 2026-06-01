炎炎夏日流浪貓躲轎車引擎室 高雄警民合力救出受困貓

炎炎夏日流浪貓躲車引擎室，警民合力救出受困貓。（警方提供）

高雄天氣酷熱連流浪幼貓都受不了，鑽躲到汽車引擎室內，邱姓女子經過聽見貓叫，發現牠受困跑不出來，求助警方和動保處，3、4人展開救貓行動。

員警不僅趴伏地面嘗試伸手救援，還靈機一動播放母貓叫聲安撫情緒；熱心報案的邱姓女子（24歲）則特地購買貓罐頭協助引誘，花了許多時間終於將貓安全救出。

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鼓山分局今（1）日表示，龍華派出所昨天凌晨獲報，鼓山區美術北三路與馬卡道路口附近傳出陣陣貓叫聲，員警到場循聲搜尋，發現一隻幼貓受困於路邊車輛的引擎室內。

員警立即通報動保處，並與現場熱心民眾一起展開救貓行動，由於幼貓藏身位置狹窄且受到驚嚇，救援過程一度陷入困難，員警不僅趴伏地面嘗試伸手救援，還靈機一動播放母貓叫聲安撫情緒。

熱心報案的邱姓女子（24歲）也加入救貓行列，特地購買貓罐頭協助引誘，在眾人耐心合作下，終於順利將幼貓平安救出。

經與動保處人員確認無飼主後，邱女也因與小貓特別投緣，當場決定領養，讓原本受困車內的小生命意外找到溫暖歸宿。

警方提醒天氣炎熱，或有傾盆大雨，流浪貓犬都可能會因鑽入車輛棲身，駕駛人啟動車輛前，可稍加留意車底或輪胎周邊有無小動物受困或躲藏，以免發生危險意外。

炎炎夏日流浪貓躲車引擎室，警民合力一起救出受困幼貓。（警方提供）

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