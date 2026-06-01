毒媽婚後就離家 68歲病重向4子女索扶養費！結局曝光

4名子女從小被棄養，毒媽全身病索扶養費，法官判每月付7000元。（資料照）

彰化有4名年約50多歲的兄弟姊妹，從小由父親和祖父母扶養長大，媽媽結婚後就離家，染上毒品進出監獄、四處流浪，如今68歲的媽媽因脊髓梗塞合併四肢偏癱，生活無法自理，安置於收容機構，每月需支付22000元的看護與照護費用，現在回來找子女索要扶養費，但子女以媽媽從小未扶養過小孩，拒絕給付。該案經彰化地院審理，認為媽媽在外工作，回家時仍會帶一些錢回家，因此4名子女共同負擔7000元。

判決書指出，子女們主張，自有記憶以來，媽媽即常年在外流連，極少返家，即使短暫回家也僅將家當旅館，從未分擔家用或實際照顧子女。家中經濟全靠父親外出工作，日常生活則由祖父母與伯父母一手包辦。

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子女指出，母親於1988年間離家出走，1990年跟父親協議離婚後更音訊全無。之後曾短暫意圖返家，1995年間因吸毒遭警方逮捕，子女才知母親因毒品案遭通緝。服刑期滿後雖曾短暫回家，但不久又再度消失。直到去年8月，彰化縣政府社會處通知子女，母親因脊髓梗塞合併四肢偏癱，生活無法自理，已安置於復健病房，需支付高額看護與照護費用，子女才被迫面對扶養責任。

媽媽說，自己婚後曾外出工廠工作，後因家庭經濟壓力大而離家。她主張曾多次給付前夫金錢，包括離婚時給付10萬元、返家同住期間交付10餘萬元房貸，並將工作所得交給前夫。她強調，自己並非完全未盡扶養義務，而是家庭關係複雜所致。

法官傳喚相關人作證，證實媽媽所言不虛，其「未盡扶養義務」的情節尚未達到「重大」程度，因此駁回子女免除扶養義務的請求。本案符合減輕要件，但不構成完全免除。審酌雙方經濟能力。母親目前為低收入戶，每月僅領8329元老人生活津貼，無其他財產或收入，確有扶養必要。4名子女每月共須付7000元給母親。

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