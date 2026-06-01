停紅線遇盤查逃逸摔車 丟包「喪屍煙彈」又驗出毒駕

警方逮獲黃姓男子。（圖由警方提供）

25歲黃姓男子前晚騎機車停在路邊紅線滑手機，警方上前盤查，他即加速逃逸，摔車後企圖擺脫警方追捕，並將身上隨身包包丟棄，被警方壓制。警方在他車上及包包裏頭，共查獲俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯煙彈7顆、依托咪酯原料1包及安非他命2包，黃男經唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，將他依法送辦。

苗栗縣頭份警分局今（1）日表示，分局尖山派出所副所長劉澤羽、巡佐黃宇陞及警員謝其翔巡於5月30日晚間7點許，巡邏行經頭份市中華路發現機車騎士黃男違規於紅線停車並使用手機，遂上前盤查。

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不料，黃男見警方上前，隨即加速逃逸，警方立即通報線上警網攔截圍捕。黃男逃逸至頭份市銀河南路巷內不慎自摔倒地，於企圖起身逃跑時警方即刻上前壓制，過程中，黃男並將隨身包包丟棄路旁草叢。

黃男被壓制逮捕後，警方在他騎乘的機車前方置物架內發現依托咪酯菸彈及加熱器各1個，並在他丟棄的隨身包包中，再查獲依托咪酯菸彈6顆、依托咪酯原料1包及安非他命2包。

黃男經唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌將他移送苗栗地方檢察署偵辦，另違反道路交通管理處罰條例則依規定製單舉發，並將車輛移置保管及吊扣牌照。

頭份警分局長郭譯隆呼籲，毒品不僅危害個人健康，更嚴重影響公共安全，尤其施用毒品後駕車，極易造成交通事故，危害用路人生命安全。警方將持續加強查緝毒品及取締毒駕，維護社會治安與交通安全，絕不寬貸。

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警方在黃男車上及丟棄的包包裏頭，共查獲俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯煙彈7顆、依托咪酯原料1包及安非他命2包。（圖由警方提供）

警方在黃男車上及丟棄的包包裏頭，共查獲俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯煙彈7顆、依托咪酯原料1包及安非他命2包，將他依法送辦。（圖由警方提供）

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