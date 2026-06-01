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    首頁 > 社會

    累犯毒駕男逆向違停 不甩盤查開車撞傷警收押

    2026/06/01 09:34 記者葉永騫／屏東報導
    涉嫌毒駕累犯的曾嫌被收押。（潮州警分局提供）

    涉嫌毒駕累犯的曾嫌被收押。（潮州警分局提供）

    屏東縣潮州鎮中山路5月28日發生31歲曾姓男子吸食毒品愷他命後逆向停車，員警盤查時開車撞傷員警後逃離，屏東地檢署訊問後，認為曾男涉犯不能安全駕駛等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

    檢方表示，被告31歲曾姓男子於5月26日晚間施用第三級毒品愷他命後，已達不能安全駕駛之程度，28日凌晨3時許，駕駛小轎車行駛至屏東縣潮州鎮中山路段與湯姓友人碰面，且因有逆向停車之違規情事，為執行勤務之潮州分局員警盤查，曾男為躲避查緝，竟發動車輛衝撞員警後逃離。

    警循線查悉曾男並通知其到場，曾男於同28日凌晨4時再度駕駛同一車輛到場，經警依法採集其唾液檢體，檢驗結果呈現第三級毒品陽性反應，且曾男有步伐與身體搖擺不穩等情形，當場以現行犯逮捕並解送。

    檢察官訊問後，審酌曾男涉犯刑法不能安全駕駛等罪嫌重大，曾男為免毒駕犯行遭查緝，竟駕車衝撞員警，且過往具有毒駕素行，甫經法院判決後旋即再犯，足見其漠視國家法紀，具有反覆實施犯罪之情事，而向法院聲請羈押獲准。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    逆向撞警的小轎車。（潮州警分局提供）

    逆向撞警的小轎車。（潮州警分局提供）

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