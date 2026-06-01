台積電嘉義廠車海迷航 女子求助警方尋回機車

警方協助黃女在車海中找到機車。（警方提供）

台積電正在嘉義科學園區興建先進封裝廠，每天都有數千人前往廠區參與建廠工作，日前1名黃姓女子從外地騎機車前往廠區工作，下班後卻迷失在茫茫機車車海，找不到機車，只好向警方求助；水上分局警員將台積電周邊所有的機車停車場以地毯式搜尋，終於協助黃女找到機車，讓她能順利返家。

水上分局太保聯合所警員林祐維日前接獲黃女報案，前一晚因工作將機車停放於台積電周邊停車場，早上要下班返家時，前往印象中的停放地點，卻遍尋不著機車，因人生地不熟，只好向警方求助。

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警員到場，見黃女神色慌張、情緒焦慮，先耐心安撫，詳細詢問其停放機車的確切時間、地點、車輛外觀顏色及型號，初步研判應是記錯停放位置。台積電建廠工區機車各停車場面積廣大，警員展開地毯式搜索，將周邊所有機車停車場逐一搜尋，終於尋獲黃女的機車，她感謝警方協助，直呼「還好有警察幫忙，不然真的不知道該怎麼辦！」

水上分局表示，民眾在不熟悉的場所停車時，可用手機拍照或是定位系統來記錄所停放位置，避免忘記停放地點時找不到車輛。

台積電嘉義廠區周邊機車停車場面積廣大，有大量機車停放。（警方提供）

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