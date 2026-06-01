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    模擬街頭駁火！ 彰縣警局擬真勤務競賽提升執法應變力

    2026/06/01 09:38 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局今舉辦擬真勤務競賽，提升員警街頭執法應變力。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局今舉辦擬真勤務競賽，提升員警街頭執法應變力。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局為強化員警街頭執勤安全與實戰應變能力，今天（1日）舉行「警力情境模擬競賽」，跳脫傳統測驗，全面導入結合執法實務的勤務場景，貼近街頭實境的3道關卡設計，完全模擬街頭駁火的壓力和掩蔽需求，考驗第一線員警在緊急時刻對於用槍安全守則的制約反應、掩體應用與戰術運用，比賽過程刺激臨場感十足，也讓參與競技的員警大呼過癮，都說比常訓內容還要更貼近街頭實境。

    競賽內容共設計3道關卡，包括「防護型噴霧器及電擊器操作」、「體能挑戰結合精準射擊」，以及「雙警掩體運用與快速反應射擊」等項目，不僅著重技術操作，更重視臨場應變與團隊協調能力。由各分局及直屬（大）隊共遴派29組隊伍參賽，人數多達近百人，採情境模擬方式進行。

    有員警就說，快速反應射擊比站在靶場不動的射擊測驗更讓人心跳加速；雙警交互掩護並利用掩體快速反應，講究分秒必爭的臨場應變能力，有效提升他們實務執勤時面對突發狀況時的處置能力。

    警察局長陳世煌強調，「安全是維護治安的根本」，警察工作愈趨高風險與高挑戰，面對瞬息萬變的街頭勤務，平時的「組合警力訓練」就是維護執勤安全最關鍵的防線。本次競賽旨在驗證平時訓練成果，並透過情境挑戰，實質深化員警的戰術默契、高壓下的現場判斷力及突發狀況的快速應變能力。唯有持續強化基層警力的應變能力與實戰意識，方能在第一線面對各種突發狀況中臨危不亂、迅速處置。

    警力情境模擬賽導入結合執法實務的勤務場景。（記者湯世名攝）

    警力情境模擬賽導入結合執法實務的勤務場景。（記者湯世名攝）

    警力情境模擬競賽，跳脫傳統測驗，結合執法實務。（記者湯世名攝）

    警力情境模擬競賽，跳脫傳統測驗，結合執法實務。（記者湯世名攝）

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