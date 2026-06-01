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    彰縣警局1200劑毒品快篩劑到位 投入第一線抓毒駕

    2026/06/01 08:56 記者湯世名／彰化報導
    抓毒駕利器-毒品唾液快篩劑。（警方提供）

    抓毒駕利器-毒品唾液快篩劑。（警方提供）

    毒駕小心了！彰化縣五月初至今共發生4死多傷的毒駕重大事故，縣警局採購2400劑「毒品唾液快篩試劑」及1萬3100劑「毒品原物快篩試劑」，首批1200劑毒品唾液快篩試劑已到貨並完成驗收，立即配發各分局投入第一線執法使用，全面強化路檢攔查及毒駕取締能量。

    彰化縣警局統計，今年1月1日至5月31日共取締毒駕330件、酒駕1123件。縣警局指出，他們要求第一線員警將毒品唾液快篩列為隨身應勤裝備，以「發現可疑、立即快篩」為原則實施檢測，當發現駕駛人有行車不穩、無故突然加速（急煞）、精神恍惚、意識模糊、車內發現毒品或施用器具、發生交通事故等狀況，合理懷疑駕駛人有毒駕行為時，即可對駕駛人實施唾液快篩檢測，而非隨機攔檢。

    縣警局強調，他們採購的試劑中，首批1200劑毒品唾液快篩試劑已到位，立即配發各分局投入第一線員警執法使用；快篩陽性反應者立即移送地檢署並溯源追查其毒品源頭，同時建請檢察官向法院聲請預防性羈押，對毒駕肇事發生傷亡者，採原因自由行為理論，以殺人罪嫌偵辦。

    縣警局長陳世煌表示，對於毒駕案件，日前縣警局與彰化地檢署共同舉行嚴打毒駕犯罪聯合記者會，將秉持從嚴速辦、從重追訴的執法立場，展現打擊毒駕犯罪的決心，維護民眾生命財產安全。

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    彰化縣警局1200劑毒品快篩劑到位，立即投入第一線抓毒駕。（警方提供）

    彰化縣警局1200劑毒品快篩劑到位，立即投入第一線抓毒駕。（警方提供）

    彰化縣警局1200劑毒品快篩試劑到位，立即投入第一線執法。（警方提供）

    彰化縣警局1200劑毒品快篩試劑到位，立即投入第一線執法。（警方提供）

    彰化縣警局1200劑毒品快篩試劑，已投入第一線執法。（警方提供）

    彰化縣警局1200劑毒品快篩試劑，已投入第一線執法。（警方提供）

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