詐團新招！假冒「綠界第三方支付」發幽靈訂單騙個資 已26人檢舉

詐團的假網站畫面。（記者邱俊福翻攝）

詐騙集團再出新招數！這次假冒國內大型第三方支付平台「綠界科技（ECPay）」名義成立LINE帳號，並以亂槍打鳥方式對不特定民眾發送幽靈訂單詐騙訊息，內容為假借該平台的「BNPL無卡分期」錯誤下單話術設局，再透過假客服騙取信用卡號等個人資料，遂行詐騙；刑事警察局「165」反詐騙諮詢專線近期已接獲26位民眾檢舉，幸尚未有受騙，今特別提醒民眾多加留意此手法。

刑事局表示，詐騙集團會發送假冒「綠界科技（ECPay）」名義的「網路購物訂單已成立」圖片給予民眾，告知有筆訂單成立，請於期限內完成付款，並夾帶「查詢最新訂單進度」釣魚網址，以及假客服聯繫方式，藉此藉此營造民眾遭冒名下單之假象，利用欲趕緊取消的心理，擊點該假網站查詢，對方會告知該訂單為「BNPL無卡分期」，倘若沒有付款，恐須背負違約金，並聲稱可協助取消該筆訂單。

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隨後，對方便以驗證身分，避免法律糾紛為由，進而要求輸入姓名、身分證字號、信用卡號、簡訊OTP（One Time Password）驗證碼，或要求加入LINE客服，以利後續的盜刷、引導操作網路銀行等詐騙行為。

刑事局表示，已有26位民眾檢舉曾收到類似訊息，幸均能察覺異狀，未點擊不明釣魚網址，因此成功避免個資外洩及財損，而觀察近期詐騙趨勢，常假冒知名電子商務、連鎖商店、金融機構、虛擬貨幣平台、電子支付及第三方支付業者名義，為鎖定國人高度依賴網路消費習慣，透過大量投遞訊息誘騙不知情民眾上當，尤其利用「幽靈訂單」所製造的恐慌心理，搭配幾可亂真的釣魚網站，使民眾在未察覺情況下交出個資或金融資訊，需提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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詐團假冒「綠界第三方支付」名義亂發的幽靈訂單。（記者邱俊福翻攝）

刑事警察局特別提醒民眾多加留意此手法。（記者邱俊福翻攝）

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