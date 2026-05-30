詐團假冒「綠界第三方支付」釣個資 牢記3步驟避免受害

詐團假冒「綠界第三方支付」，以「BNPL無卡分期」錯誤下單設局，搭配幾可亂真的釣魚網站，使民眾在未察覺情況下交出個資或金融資訊；刑事警察局特別提醒民眾多加留意此手法。（記者邱俊福翻攝）

詐團假冒「綠界第三方支付」名義，以「BNPL無卡分期」錯誤下單話術設局，主要是利用「幽靈訂單」所製造的恐慌心理，搭配幾可亂真的釣魚網站，使民眾在未察覺情況下交出個資或金融資訊；刑事警察局提醒民眾接獲這類訊息，牢記核對商品真實性、切勿點擊陌生連結，以及主動向官方網站或客服查詢的「防詐3步驟」，以避免受害。

刑事局表示，分析此詐騙手法，主要是假冒訂單查詢，建立與綠界訂單頁面相似之網站，透過LINE或電子郵件提供查詢連結，藉此竊取個資，以及佯稱假交易要求驗證，也就是謊稱透過第三方支付平台付款，並提供偽造付款連結，誘導民眾輸入銀行帳號或信用卡資訊。

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詐團於偽造官方相似網站、假冒官方客服、假冒銀行客服下，逐步誘導民眾提供銀行帳號資訊或配合金融操作，因此收到不明訊息時，務必冷靜查證，並牢記「防詐3步驟」：一、核對商品真實性：收到不明高額帳單或未曾購買商品通知時，切勿驚慌，應先確認自身實際消費紀錄。二、切勿點擊陌生連結：不要點擊簡訊或電子郵件中的不明網址。如擔心信用卡遭盜刷，請直接撥打信用卡背面之銀行客服電話查證。三、善用官方防詐工具：若接獲可疑訊息，可主動向官方網站或客服查詢；若已提供信用卡資訊或匯款，應立即向銀行及165專線通報。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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