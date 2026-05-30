台中四張犁公園驚見「人形物體」 竟6旬歲婦雙腳懸空陳屍樹下

消防人員趕抵確認婦人已明顯死亡，未送醫。（資料照）

台中市北屯區四張犁公園今（30）日凌晨驚傳死亡案件，一名婦人被發現陳屍公園大樹下，嚇壞深夜經過的民眾，警方獲報後立即封鎖現場採證，初步調查排除外力介入，詳細死因及事發原因仍有待進一步釐清。

據了解，今天凌晨一名男子發現妻子在公園內失去生命跡象，焦急報案求助，消防局於凌晨2時50分派遣救護人員趕赴現場，另有民眾表示，深夜經過四張犁公園時，發現昏暗樹下似乎站著一個「人形物體」，原以為有人深夜逗留，靠近查看後赫然發現竟是一名女子，當場嚇得趕緊報警。

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警消獲報抵達後，立即將婦人移至地面確認狀況，但已無生命徵象，經查，死者是住在附近的6旬婦人，現場未發現打鬥痕跡或其他可疑跡象，初步排除外力介入可能，全案目前已報請檢察官相驗，以進一步釐清婦人確切死因及事發經過。

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