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    首頁 > 社會

    替死亡車主揹黑鍋？拖吊業者沒收到拖吊費 反收3000元罰單

    2026/05/30 10:24 記者黃明堂／台東報導
    吳姓拖吊車業者拖吊的車禍車輛，至今未收到拖吊費，卻收到該車罰單。（民眾提供）

    吳姓拖吊車業者拖吊的車禍車輛，至今未收到拖吊費，卻收到該車罰單。（民眾提供）

    離譜的搶錢罰單又一樁，台東市一家拖吊車業者收到一張3000元未繳汽車強制保險罰單，一開始以為是詐騙，到監理站一查還真的是罰單，起因是一年半前他處理一件死亡車禍拖吊案件，車輛原籍新竹監理站認定他是車子使用者，因而開罰，但他不是車主，也非親屬繼承人，何況車子也撞爛根本無法使用，監理單位偷懶沒實際查核，張冠李戴就開單處罰，讓拖吊車業者氣爆了。

    台東市車輛拖吊業者吳先生，拿著剛收到的罰單說，開始以為是詐騙手法，想想還是親自到台東監理站問問，沒想到還真的是罰單，問題是他名下根本沒這輛車，張冠李戴讓他很生氣。

    仔細看這張罰單，事由是未繳汽車強制保險費用，處以3000元罰款。開單單位是車籍所在地新竹監理站，轉由台東監理站代執行。

    吳姓業者一查說，罰單最離譜的是，李姓車主駕駛名下紅色吉普車，前年11月21日在市區青海路發生車禍，不幸拋出車外當場死亡。他受托把撞爛無法啟動的吉普車拖回場地附近馬路放置，事後至今，家屬都沒來處理車子後續，拖吊費也沒收到，卻收到認定他是實際使用人的罰單，讓人傻眼。

    台東監理站收到質疑也一頭霧水，過去完全沒遇過類似案件，表示是轉收處理罰單，一般強制險罰單，通常是罰車主或實際使用人，這件案例是不是符合規定要再查。

    吳姓業者再側面了解後說，可能是去年底，一台機車擦撞到停在路邊的紅色吉普車，警方處理後有通報新竹監理站，監理站可能以為車輛還在使用，又沒有派人實地查核，直接開單，讓他無冤無故成了揹鍋者。

    吳姓拖吊車業者（右）拖吊的車禍車輛，至今未收到拖吊費，卻收到該車罰單，到監理站問緣由。（民眾提供）

    吳姓拖吊車業者（右）拖吊的車禍車輛，至今未收到拖吊費，卻收到該車罰單，到監理站問緣由。（民眾提供）

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