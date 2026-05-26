抓到請假系統Bug 新北警偷放12天黑假爽賺薪資 結局出爐

新北市警察局某派出所李姓男警員抓到請假系統Bug，竟偷放12天黑假爽賺薪資，被處以緩起訴2年、支付公庫8萬元。（情境照）

新北市警察局某派出所李姓男警員，3年前無意間找到市警局請假系統的漏洞，只要刪除一句程式碼，就可刪除1天的請假紀錄，他在1年半之間陸續刪除12天已休過的假，再重複請假，給自己放了12天黑假，詐得休假等值的俸給金2萬7184元，市警局後來發現異常，主動報告檢方偵辦；士林地檢署認定他涉犯詐欺取財及得利罪、無故變更公務機關電腦電磁紀錄罪，考量已認罪且深感悔悟，處以緩起訴2年、支付公庫8萬元。

士檢調查，李姓員警因故得知新北警局建置的請假系統漏洞，用CHROME瀏覽器開啟請假系統，點擊查詢請假紀錄，點擊「下一筆」或「上一筆」進入某日的休假紀錄，再按「F12」鍵進入開發人員模式，查看該網頁程式碼，查詢「刪除」選項按鈕的程式碼。

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之後，再將程式碼中的「disable="disabled"」刪除，再按下「刪除」按鈕，即可刪除當前顯示的請假紀錄，刪除1天的請休假紀錄，系統上的請休假紀錄也就此消失，便可以再多請1天休假。

檢察官查出，依李員的年資，2023年他只有14天休假，卻在發現系統BUG後，於2023年1月起，直至2024年6月間止，1年半期間在派出所使用公務電腦，以這個手法刪除自己休假的電磁紀錄資訊，以詐術獲得超請12日休假的不法利益，並詐得休假日數的等值俸給金共2萬7184元。

李員於警詢及偵訊中均坦承犯行，並深感悔悟，並繳回詐得的俸給金，士檢認為他所犯的3項罪名都是最重本刑3年以下之罪，考量已知所警惕，處以緩起訴處分，為期2年，向公庫支付8萬元。

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